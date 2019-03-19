Польша поднимала 4 раза истребители НАТО на перехват российских самолетов
19 марта, 2019, 13:44
Польша поднимала на прошлой неделе 4 раза истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, на перехват российских самолетов
Об этом сообщает "Польское радио".
Самолеты НАТО вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35, Су-27, которые сопровождали российские пассажирские самолеты Ту-134 дважды - 11 и 12 марта.
А 13 и 14 марта истребители поднимали на перехват российских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18.
Сейчас воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии защищают польские истребители с литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие машины в эстонской базе Эмари.
С начала 2019 года польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и зарегистрировали несколько инцидентов с участием российских самолетов, в основном военных машин.
- Напомним, 12 марта сообщалось, что три российских военных самолета были замечены вблизи границы Латвии.
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