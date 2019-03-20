//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Исландии истребители НАТО встретили два российских самолета

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исландские СМИ.

Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали по инструкции НАТО о распознавания воздушных объектов.

Итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО воздушной обороны стран Альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил.

Они были отправлены для идентификации целей и подтверждения местоположения самолетов. Позже выяснилось, что метки на экране военного радара - это два противолодочные самолета ТУ-142 РФ.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать