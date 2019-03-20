В Исландии истребители НАТО встретили два российских самолета
20 марта, 2019, 07:55
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142
Об этом сообщает РБК со ссылкой на исландские СМИ.
Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали по инструкции НАТО о распознавания воздушных объектов.
Итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО воздушной обороны стран Альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил.
Они были отправлены для идентификации целей и подтверждения местоположения самолетов. Позже выяснилось, что метки на экране военного радара - это два противолодочные самолета ТУ-142 РФ.
- Польша поднимала на прошлой неделе 4 раза истребители НАТО , которые защищают воздушное пространство стран Балтии, на перехват российских самолетов.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-