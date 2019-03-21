В Британии ночью напали на 5 мечетей

21 марта, 2019, 16:40

5 мечетей в городе Бирмингеме, который находится в графстве Западный Мидлендс в Англии, потерпели целый ряд нападений за ночь и к утру 21 марта

Об этом пишет BBC.

По информации полиции, в 02:30 они получили сообщение о том, что мужчина разбил окна мечети кувалдой по Бирчфилд-роуд. И к 10 утра было еще 4 таких сообщения в разных районах города.

Правоохранители заявили, что мотив еще не установлен.

По словам представителей сил, дело расследуют сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом.