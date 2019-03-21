В Британии ночью напали на 5 мечетей
21 марта, 2019, 16:40
5 мечетей в городе Бирмингеме, который находится в графстве Западный Мидлендс в Англии, потерпели целый ряд нападений за ночь и к утру 21 марта
Об этом пишет BBC.
По информации полиции, в 02:30 они получили сообщение о том, что мужчина разбил окна мечети кувалдой по Бирчфилд-роуд. И к 10 утра было еще 4 таких сообщения в разных районах города.
Правоохранители заявили, что мотив еще не установлен.
По словам представителей сил, дело расследуют сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.- Cllr Majid Mahmood (@CllrMajid) 21 марта 2019 г.
I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch
We need support in Brum @WMPolice . pic.twitter.com/7RjTqjRXbx
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