В аварии парома в Ираке погибли более 70 человек
21 марта, 2019, 22:13
По меньшей мере 71 человек погиб в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака
Об этом сообщают местные власти, передает Радио Свобода.
Трагедия произошла возле города Мосул во время празднования Навруза, праздника начала персидского нового года.
Глава гражданской обороны провинции отметил, что среди погибших много женщин и детей.
- Ранее сообщалось, что 45 человек погибли в Ираке после затопления парома.
- По меньшей мере 28 человек считаются пропавшими без вести.
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-
Читайте также
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова