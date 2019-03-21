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В аварии парома в Ираке погибли более 70 человек

По меньшей мере 71 человек погиб в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака

Об этом сообщают местные власти, передает Радио Свобода.

Трагедия произошла возле города Мосул во время празднования Навруза, праздника начала персидского нового года.

Глава гражданской обороны провинции отметил, что среди погибших много женщин и детей.

 

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