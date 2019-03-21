В Ираке погибли почти 50 человек из-за затопления парома

21 марта, 2019, 16:39

45 человек погибли в Ираке после затопления парома

Об этом сообщает AFP.

По данным Alghad TV, больше всего жертв среди женщин и детей, которые не умели плавать. Предварительной причиной катастрофы называют перегруженность парома.

На месте происшествия работают спасатели. Им удалось вытащить из воды уже 12 человек.

#BREAKING 45 people dead after ferry sinks in north Iraq: ministry pic.twitter.com/qcM5FSQaIO - AFP news agency (@AFP) 21 марта 2019 г.

Напомним, 11 января на танкере в Китайском море произошел взрыв. Отмечается, что меры, принятые китайскими пожарными судами, не дали желаемых результатов. Поэтому им пришлось отойти на безопасное расстояние, "во избежание дальнейших аварий".

Также сообщалось, что иранский военный корабль врезался в бетонные волнорезы в порту в Каспийском море, двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.