После аварии парома в Ираке 28 человек пропали без вести

21 марта, 2019, 17:22

54 человека погибли при крушении пассажирского парома в Ираке

Об этом сообщает AFP .

"Управление гражданской обороны уже насчитало 54 погибших во время затопления судна, перевозившего семьи и детей в туристический комплекс в Мосуле", - сказал представитель Министерства внутренних дел Ирака.

По меньшей мере 28 человек считаются пропавшими без вести.