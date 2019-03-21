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После аварии парома в Ираке 28 человек пропали без вести


фото: twitter
54 человека погибли при крушении пассажирского парома в Ираке

Об этом сообщает AFP .

"Управление гражданской обороны уже насчитало 54 погибших во время затопления судна, перевозившего семьи и детей в туристический комплекс в Мосуле", - сказал представитель Министерства внутренних дел Ирака.

По меньшей мере 28 человек считаются пропавшими без вести.

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