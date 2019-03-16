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Гассиев назвал фаворита боя Усик–Поветкин


фото: sport-express
Российский боксер Мурат Гассиев назвал фаворита вероятного поединка между украинцем Александром Усиком и своим соотечественником Александром Поветкиным

Об этом сообщает iSport.ua.

"Бой Поветкина и Усика? Конечно, я хотел бы увидеть подобную схватку. Ведь встретились бы два олимпийских чемпиона. Думаю, что шансы - 55 на 45 в пользу Усика учитывая преимущество в возрасте. Усик сейчас на пике", - сказал Гассиев.

Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Этот титул украинец получил в июле 2018 года благодаря победе над Муратом Гассиев.

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