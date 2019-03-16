Гассиев назвал фаворита боя Усик–Поветкин
16 марта, 2019, 22:05
Российский боксер Мурат Гассиев назвал фаворита вероятного поединка между украинцем Александром Усиком и своим соотечественником Александром Поветкиным
Об этом сообщает iSport.ua.
"Бой Поветкина и Усика? Конечно, я хотел бы увидеть подобную схватку. Ведь встретились бы два олимпийских чемпиона. Думаю, что шансы - 55 на 45 в пользу Усика учитывая преимущество в возрасте. Усик сейчас на пике", - сказал Гассиев.
Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Этот титул украинец получил в июле 2018 года благодаря победе над Муратом Гассиев.
- Напомним, 16 февраля инсайдер ESPN Дэн Рафал заявил, что первым соперником украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе станет россиянин Александр Поветкин.
- Промоутер российского боксера Александра Поветкина подтвердил, что ведет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком.
- 1 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирный заявил, что близок к договоренности о бое украинца с россиянином Александром Поветкиным.
- 2 марта Поветкин отказался в мае встречаться с украинцем Александром Усиком.
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