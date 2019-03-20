WBA обязала Усика сразиться с россиянином Лебедевым
20 марта, 2019, 10:52
Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца Александра Усика провести обязательную защиту титула в первом тяжелом весе против россиянина Дениса Лебедева
Об этом сообщает ESPN .
Промоутерские торги назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит $ 400 тыс., а распределение гонорара составит 75% для украинца и 25% для россиянина.
Отмечается, что команда Усика вряд ли будет участвовать в торгах за намерения украинца провести следующий поединок в супертяжелом весе.
Усик владеет поясом WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который при переходе в супертяжелую категорию станет вакантным. Лебедев является "чемпионом в отпуске" по версии WBA.
- Напомним, 16 февраля инсайдер ESPN Дэн Рафал заявил, что первым соперником украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе станет россиянин Александр Поветкин.
- Промоутер российского боксера Александра Поветкина подтвердил, что ведет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком .
- 1 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что близок к договоренности о бое украинца с россиянином Александром Поветкиным.
- 2 марта Поветкин отказался в мае встречаться с украинцем Александром Усиком.
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