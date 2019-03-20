WBA обязала Усика сразиться с россиянином Лебедевым

20 марта, 2019, 10:52

Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца Александра Усика провести обязательную защиту титула в первом тяжелом весе против россиянина Дениса Лебедева

Об этом сообщает ESPN .

Промоутерские торги назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит $ 400 тыс., а распределение гонорара составит 75% для украинца и 25% для россиянина.

Отмечается, что команда Усика вряд ли будет участвовать в торгах за намерения украинца провести следующий поединок в супертяжелом весе.

Усик владеет поясом WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который при переходе в супертяжелую категорию станет вакантным. Лебедев является "чемпионом в отпуске" по версии WBA.