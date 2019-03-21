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Шевченко рассказал, чем будет заниматься после работы со сборной


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился планами работы после национальной команды

Об этом сообщает "Команда №1" .

Андрей Шевченко рассказал, что видит себя в роли тренера национальной сборной на всю жизнь.

"Конечно, нет. Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в любой клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, гораздо легче донести до игроков свои идеи, принципы, мнения ", - сказал Шевченко в интервью журналу SO FOOT.

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