Шевченко рассказал, чем будет заниматься после работы со сборной
21 марта, 2019, 16:27
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился планами работы после национальной команды
Об этом сообщает "Команда №1" .
Андрей Шевченко рассказал, что видит себя в роли тренера национальной сборной на всю жизнь.
"Конечно, нет. Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в любой клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, гораздо легче донести до игроков свои идеи, принципы, мнения ", - сказал Шевченко в интервью журналу SO FOOT.
- Сборную Украины под руководством Андрея Шевченко перед стартовым матчем отбора Евро-2020 в Португалии встретили фаны в вышиванках и с флагами .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса, который получил украинское гражданство, в национальную команду.
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