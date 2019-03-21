Португалия - Украина: фаны патриотически встретили команду Шевченко в Лиссабоне
21 марта, 2019, 11:38
Сборную Украины перед стартовым матчем отбора Евро-2020 в Португалии встретили фаны в вышиванках и с флагами
Об этом сообщает ffu.ua.
В составе украинской делегации в Лиссабон прибыли 25 футболистов. Перелет занял 4 часа и 20 минут.
Португалия встретила нашу сборную весенним теплом (+17 градусов) и украинской искренностью.
На выходе из терминала команду ждала группа наших земляков в вышиванках и с сине-желтыми флагами: украинцы громко скандировали "Украина - Украина", потому сборники сразу почувствовали себя как дома.
Путь из аэропорта в отель Epic Sana забрал не более 15 минут.
Матч отбора Евро-2020 состоится в пятницу 22 марта.
- Хавбек "Динамо" Владимир Шепелев не поможет Украине в игре с Португалией.
- Сборная Украины перед матчем с Португалией потеряла полузащитника Виктора Коваленко.
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