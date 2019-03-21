Португалия - Украина: фаны патриотически встретили команду Шевченко в Лиссабоне

21 марта, 2019, 11:38

Сборную Украины перед стартовым матчем отбора Евро-2020 в Португалии встретили фаны в вышиванках и с флагами

Об этом сообщает ffu.ua.

В составе украинской делегации в Лиссабон прибыли 25 футболистов. Перелет занял 4 часа и 20 минут.

Португалия встретила нашу сборную весенним теплом (+17 градусов) и украинской искренностью.

На выходе из терминала команду ждала группа наших земляков в вышиванках и с сине-желтыми флагами: украинцы громко скандировали "Украина - Украина", потому сборники сразу почувствовали себя как дома.

Путь из аэропорта в отель Epic Sana забрал не более 15 минут.

Матч отбора Евро-2020 состоится в пятницу 22 марта.