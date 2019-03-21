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"Без операции он умрет", - отец политзаключенного Гриба


фото: "Громадське"
Политзаключенный Павел Гриб, которого РФ обвиняет в якобы подготовке теракта, нуждается в операции

Об этом заявил его отец, Игорь Гриб, передает "Укринформ".

"У нас одна надежда, что произойдет какой-то обмен, или, возможно, гуманитарная акция со стороны руководства РФ. Если Павлу не совершить срочной операции, которая бы не вылечила, а поддерживала его здоровье, он просто умрет", - сказал отец политического узника.

Он также добавил, что что у семьи нет надежд на то, что российский суд примет решение о незаконности содержания Павла и его отпустят. Сейчас в ростовском суде проходят судебные дебаты, прокурор попросил для Павла 6 лет заключения.

"Вчера вечером общался с женой, она имела свидание с Павлом накануне сегодняшнего судебного заседания. Она констатирует очень плохое состояние его здоровья, постоянные жалобы. Меня очень насторожило то, что когда она предложила сыну передать поесть, он сказал: "Ничего мне не передавай". Я уже не знаю, честно говоря, что и думать", - сказал он.

Игорь Гриб также сообщил, что сейчас с его сыном контактирует только адвокат, а матери в зале суда запретили фотографировать сына.

Справка

Хронически больной Павел Гриб исчез на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 г. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).

Игорь Гриб считает, что таким образом российские спецслужбы могли выманить и похитить его сына.

ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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