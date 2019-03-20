Евро-2020. Хавбек "Динамо" не поможет Украине в игре с Португалией
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта), которые пройдут на выезде, 25 игроков.
Вне состава оказался полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ( "Заря"), Эдуард Соболь ( "Яблонец", Чехия ).
Полузащитники: Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ( "Шахтер").
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта. В списке не оказалось Ярослава Ракицкого.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020, где сыграют Португалия и Украина.
- 20 марта стало известно, что сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко.
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