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Евро-2020. Хавбек "Динамо" не поможет Украине в игре с Португалией


фото: football24.ua
Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев не полетел со сборной Украины на отборочный матч Евро-2020 против Португалии

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта), которые пройдут на выезде, 25 игроков.

Вне состава оказался полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ( "Заря"), Эдуард Соболь ( "Яблонец", Чехия ).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ( "Шахтер").

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