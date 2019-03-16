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Свитолина остановилась в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллсе


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе

Об этом сообщает "Укринформ".

В полуфинале посеянная под 6-м номером Свитолина со счетом 3:6, 6:2, 4:6 уступила Бьянке Андрееску из Канады (60 место в рейтинге WTA).

Поединок длился 2 часа 15 мин. Теннисистки впервые встретились на корте в очном противостоянии.

Главный приз турнира Андрееску разыграет с немкой Анджелик Кербер (8), которая победила швейцарку Бенчич (23).

Выход в полуфинал позволит Элине Свитолиной вернуться в топ-5 рейтинга WTA.

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