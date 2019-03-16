Свитолина остановилась в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллсе
16 марта, 2019, 15:17
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе
Об этом сообщает "Укринформ".
В полуфинале посеянная под 6-м номером Свитолина со счетом 3:6, 6:2, 4:6 уступила Бьянке Андрееску из Канады (60 место в рейтинге WTA).
Поединок длился 2 часа 15 мин. Теннисистки впервые встретились на корте в очном противостоянии.
Главный приз турнира Андрееску разыграет с немкой Анджелик Кербер (8), которая победила швейцарку Бенчич (23).
Выход в полуфинал позволит Элине Свитолиной вернуться в топ-5 рейтинга WTA.
. @BNPPARIBASOPEN stunner!- WTA (@WTA) 16 марта 2019 г.
Wildcard @Bandreescu_ upsets Svitolina, 6-3, 2-6, 6-4 to reach the biggest final of her career! pic.twitter.com/ueYY74pClm
- Напомним, 14 марта украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
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