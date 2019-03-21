Авиакомпания МАУ за год увеличила чистый убыток почти в 9 раз

21 марта, 2019, 16:58

Чистый убыток авиакомпании "Международные авиалинии Украины" по итогам 2018 г. составил 2,69 млрд грн

Об этом сообщает НВ.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания "Международные авиалинии Украины" в 2018 году получила чистый убыток 2,69 млрд грн, что в 8,9 раза превышает чистый убыток компании за 2017 год. Тогда он составил 304,51 млн грн.

100% компании прямо или косвенно контролирует компания, зарегистрированная на Кипре, "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Известно, что МАУ в 2018 году перевезла более 8 млн пассажиров, что на 15% превысило показатель 2017 года. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 53%.

По 2018 перевозчик выполнил 61,5 тыс. рейсов, что на 9% больше, чем в 2017 году, коэффициент занятости пассажирских кресел составил 81%.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, которые вылетают из международного аэропорта "Борисполь".