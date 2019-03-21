Авиакомпания МАУ за год увеличила чистый убыток почти в 9 раз
Об этом сообщает НВ.
Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания "Международные авиалинии Украины" в 2018 году получила чистый убыток 2,69 млрд грн, что в 8,9 раза превышает чистый убыток компании за 2017 год. Тогда он составил 304,51 млн грн.
100% компании прямо или косвенно контролирует компания, зарегистрированная на Кипре, "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.
В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Известно, что МАУ в 2018 году перевезла более 8 млн пассажиров, что на 15% превысило показатель 2017 года. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 53%.
По 2018 перевозчик выполнил 61,5 тыс. рейсов, что на 9% больше, чем в 2017 году, коэффициент занятости пассажирских кресел составил 81%.
Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, которые вылетают из международного аэропорта "Борисполь".
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До этого авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.
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Также МАУ с 15 января 2019 г. снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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