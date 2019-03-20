Срыв заседания правительства: Аваков предложил Кабмину заседать в закрытом режиме

20 марта, 2019, 14:24

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил правительству заседать в закрытом режиме, "чтобы Кабмин не превратили в трибуну для агитации"

Об этом Аваков заявил во время заседания правительства, передает УНИАН .

"При всем уважении к мнению народных депутатов, я предлагаю на период избирательной гонки делать заседания правительства закрытыми, чтобы мы могли работать, а не использовать работу правительства для трибуны агитации", - сказал Аваков.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что не считает, что общество положительно воспримет это решение.

"Если бы сейчас это правило работало, куда бы пошел Ляшко? Ну вот что ему реально делать? С кем он может еще поспорить?", - добавил Гройсман.

Напомним, в среду, 20 марта, Ляшко сорвал заседание Кабмина и требовал отставку Коболева. После этого Чорновил потролила Ляшко: он за доллары любит Фирташа.