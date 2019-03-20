Чорновол потролила Ляшко: он за доллары любит Фирташа
20 марта, 2019, 13:56
Ляшко недоволен решением Кабмина о продлении контракта с главой Нафтогаза Андреем Коболевым, "потому что за доллары любит Фирташа"
Об этом нардеп Татьяна Чорновол написала в Facebook.
"Приветствую решение Правительства о продлении контракта с Андреем Коболевым по руководству Нафтогаз Украины. Истерика Ляшко по этому поводу объясняется тем, что он за доллары любит Фирташа", - написала она.
Напомним, в среду, 20 марта, Ляшко сорвал заседание Кабмина и требовал отставку Коболева.
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