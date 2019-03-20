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Ляшко сорвал заседание Кабмина и требует отставку Коболева

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сорвал заседание Кабмина и требует отставку председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева

Соответствующее ссору транслирует народный депутат "Радикальной партии" в Facebook.

Ляшко привел всю фракцию РПЛ в Кабмин. И требует не подписывать контракт с Коболев.

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