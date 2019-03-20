Почему провалились планы по добыче собственного газа. Объяснение Коболева
Об этом он рассказал в интервью в программе "Вот оно как".
"Все хуже, чем могло быть... Добыча не растет теми темпами, которых ожидал акционер, которыхожидали мы", - прокомментировал Коболев результаты добычи газа в 2018 году.
Глава НАК напомнил, что до последнего времени компании группы не могли договориться с Полтавскойим областным советом.
"Пока не начались электронные аукционы, на которых "Укргаздобыча" смогла выиграть и получить доступ к одной из лицензий, интересующих компанию. Отсутствие доступа к новым лицензиям является основной причиной, почему добыча не растет ожидаемыми темпами", - сказал Коболев.
Также Коболев напомнил о том, как выдавались лицензии:
"Лицензии выдаются компаниям вчера созданным с непонятными акционерами или понятными, которые на акционеров не похожи совсем. То есть, говоря простым языком, они крадутся. Есть много представителией украинского истеблишмента, которые считают, что украв лицензию, они потом найдут какого-то магического инвестора, например, крупную американскую нефтегазовую компанию. И они эту лицензию им продадут: здесь украли, там продали. И для них печальные новости: их не покупают, пацаны, время это прошло. их просто не покупают больше", - рассказал Коболев.
- Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик прокомментировал решение правительства о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины", указав, что " Коболев провалил все, что можно было провалить".
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
- 6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболев и объявил новый конкурс на эту должность.
- 20 марта стало известно, что Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины". Гройсман назвал три требования.
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