"Коболев провалил все, что можно было провалить", - министр энергетики

20 марта, 2019, 13:25

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик прокомментировал решение правительства о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV

По словам министра энергетики, пока отменено контракт, который был подписан с менеджментом НАК в марте 2016 года.

"Было два совещания с Наблюдательным советом НАК" Нафтогаз Украины ". На первом Наблюдательный совет был категорически против изменения условий контракта. Тогда премьер пригрозил, что контракт не подпишут ", - рассказал Насалик.

На второй встрече премьер-министр Украины поставил три требования.

"И если они будут выполнены, то, очевидно, контракт будет подписан", - пояснил министр.

Для этого сначала Наблюдательный совет должен рассмотреть предложения премьера и принять соответствующее решение.

Если эти условия не будут приняты, то правления НАК будут выбирать на конкурсной основе.

"Коболев провалил все, что можно было провалить", - сказал министр энергетики. - "Программа, утвержденная правительством по добыче газа на три года абсолютно провалена. Роста добычи нет. При этом вложены колоссальные средства ", - считает министр энергетики.

Также Насалик напомнил, что Счетная палата не может проверить государственное предприятие, поскольку руководство НАК блокирует эти возможности.