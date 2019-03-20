"Коболев провалил все, что можно было провалить", - министр энергетики
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV
По словам министра энергетики, пока отменено контракт, который был подписан с менеджментом НАК в марте 2016 года.
"Было два совещания с Наблюдательным советом НАК" Нафтогаз Украины ". На первом Наблюдательный совет был категорически против изменения условий контракта. Тогда премьер пригрозил, что контракт не подпишут ", - рассказал Насалик.
На второй встрече премьер-министр Украины поставил три требования.
"И если они будут выполнены, то, очевидно, контракт будет подписан", - пояснил министр.
Для этого сначала Наблюдательный совет должен рассмотреть предложения премьера и принять соответствующее решение.
Если эти условия не будут приняты, то правления НАК будут выбирать на конкурсной основе.
"Коболев провалил все, что можно было провалить", - сказал министр энергетики. - "Программа, утвержденная правительством по добыче газа на три года абсолютно провалена. Роста добычи нет. При этом вложены колоссальные средства ", - считает министр энергетики.
Также Насалик напомнил, что Счетная палата не может проверить государственное предприятие, поскольку руководство НАК блокирует эти возможности.
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Напомним, 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность .
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
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6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым и объявил новый конкурс на эту должность.
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20 марта стало известно, что Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины". Гройсман название три требования.
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