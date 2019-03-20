Медиа-олигархи против языкового закона, так как их финансирует государство-агрессор, - Княжицкий
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий после заседания Верховной Рады, где во втором чтении рассматривали законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает Еспресо.TV
"Закон предлагает 90% квот языковых квот на телевидении. Медиа-олигархи против этого, потому продолжают производить русскоязычную продукцию для государства-агрессора и хотят эту продукцию продавать в Украине. Это единственная причина, почему они против: финансируются государством агрессором", - рассказал Княжицкий .
Он отметил, что противники законопроекта выступают в Раде не по сути поправок, а вообще против необходимости законопроекта о защите украинского языка как государственного.
Читайте также: Представители "Оппозиционного блока" сбивают поправки, которые смягчали нормы законопроекта о языке
Глава комитета добавил, что законопроект не предусматривает никаких "языковых инспекторов" и является полностью демократическим.
"Никакой уголовной ответственности, языковых инспекторов в этом законе нет. Он демократичен, никого не ограничивает и защищает украинский язык как государственный".
- 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
Читайте также
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
Читайте также
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-