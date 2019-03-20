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Медиа-олигархи против языкового закона, так как их финансирует государство-агрессор, - Княжицкий


фото: rada.gov.ua
Медиа-олигархи против языкового законопроекта, который предусматривает 90% языковых квот на телевидении, потому что финансируются государством-агрессором

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий после заседания Верховной Рады, где во втором чтении рассматривали законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает Еспресо.TV

"Закон предлагает 90% квот языковых квот на телевидении. Медиа-олигархи против этого, потому продолжают производить русскоязычную продукцию для государства-агрессора и хотят эту продукцию продавать в Украине. Это единственная причина, почему они против: финансируются государством агрессором", - рассказал Княжицкий .

Он отметил, что противники законопроекта выступают в Раде не по сути поправок, а вообще против необходимости законопроекта о защите украинского языка как государственного.

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Глава комитета добавил, что законопроект не предусматривает никаких "языковых инспекторов" и является полностью демократическим.

"Никакой уголовной ответственности, языковых инспекторов в этом законе нет. Он демократичен, никого не ограничивает и защищает украинский язык как государственный".

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