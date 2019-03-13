Представители "Оппозиционного блока" сбивают поправки, которые смягчали нормы законопроекта о языке, - Княжицкий

13 марта, 2019, 11:13

Об этом в среду, 13 марта, сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в кулуарах Верховной Рады.

"Ко второму чтению Комитет подготовил сбалансированный демократический законопроект. И он является более либеральным, чем в редакции первого чтения. Представители" Оппозиционного блока "пытаются сбить поправки. И это выглядит нелогично, поскольку те, кто называет себя защитниками прав граждан - возвращают более жесткие нормы, сбивая правки. И избиратели должны знать об этом лицемерии ", - подчеркнул он.

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По мнению Николая Княжицкого, парламент медленно рассматривает поправки, однако это позволяет гражданам понять суть законопроекта, а также развенчать огромное количество ложных ложных фейков, которые распространяют противники языкового законопроекта.

Напомним, вчера, 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".

Депутаты рассмотрели 120 поправок из более двух тысяч.

Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.