Представители "Оппозиционного блока" сбивают поправки, которые смягчали нормы законопроекта о языке, - Княжицкий
Об этом в среду, 13 марта, сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в кулуарах Верховной Рады.
"Ко второму чтению Комитет подготовил сбалансированный демократический законопроект. И он является более либеральным, чем в редакции первого чтения. Представители" Оппозиционного блока "пытаются сбить поправки. И это выглядит нелогично, поскольку те, кто называет себя защитниками прав граждан - возвращают более жесткие нормы, сбивая правки. И избиратели должны знать об этом лицемерии ", - подчеркнул он.
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По мнению Николая Княжицкого, парламент медленно рассматривает поправки, однако это позволяет гражданам понять суть законопроекта, а также развенчать огромное количество ложных ложных фейков, которые распространяют противники языкового законопроекта.
Напомним, вчера, 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
Депутаты рассмотрели 120 поправок из более двух тысяч.
Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
- 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
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