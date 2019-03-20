Киев получит от ЕБРР 320 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры

20 марта, 2019, 14:45

Столица Украины получит 320 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на городской транспорт и модернизацию инфраструктуры в рамках программы Зеленые города (Green Cities)

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Киев стал 21-м городом в мире и вторым в Украине, после Львова, участником этой программы.

В первую очередь средства будут направлены на обновление транспортной инфраструктуры столицы. Предполагается, что это позволит обновить парк электротранспорта, реконструировать трамвайные пути и закупить новые вагоны метро.

Банк ранее уже предоставил финансирование на транспортные проекты: 60 млн евро на закупку 185 автобусов и 202 троллейбусов для Киевпастранса и 40 млн евро - на 50 вагонов для метрополитена.