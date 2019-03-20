Киев получит от ЕБРР 320 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.
Киев стал 21-м городом в мире и вторым в Украине, после Львова, участником этой программы.
В первую очередь средства будут направлены на обновление транспортной инфраструктуры столицы. Предполагается, что это позволит обновить парк электротранспорта, реконструировать трамвайные пути и закупить новые вагоны метро.
Банк ранее уже предоставил финансирование на транспортные проекты: 60 млн евро на закупку 185 автобусов и 202 троллейбусов для Киевпастранса и 40 млн евро - на 50 вагонов для метрополитена.
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Напомним, в марте 2018 года сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 1,15 млрд евро Украины , Грузии и Молдове в поддержку малого и среднего бизнеса.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз запускают в Украине кредитную линию EU4Business-ЕБРР.
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