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Киев получит от ЕБРР 320 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры


фото: REUTERS
Столица Украины получит 320 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на городской транспорт и модернизацию инфраструктуры в рамках программы Зеленые города (Green Cities)

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Киев стал 21-м городом в мире и вторым в Украине, после Львова, участником этой программы.

В первую очередь средства будут направлены на обновление транспортной инфраструктуры столицы. Предполагается, что это позволит обновить парк электротранспорта, реконструировать трамвайные пути и закупить новые вагоны метро.

Банк ранее уже предоставил финансирование на транспортные проекты: 60 млн евро на закупку 185 автобусов и 202 троллейбусов для Киевпастранса и 40 млн евро - на 50 вагонов для метрополитена.

  • Напомним, в марте 2018 года сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 1,15 млрд евро Украины , Грузии и Молдове в поддержку малого и среднего бизнеса.

  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз запускают в Украине кредитную линию EU4Business-ЕБРР.

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