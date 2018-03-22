ЕБРР и ЕС дадут 1,15 млрд евро Украине, Грузии и Молдове на развитие малого и среднего бизнеса

22 марта, 2018, 14:36

Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 1,15 млрд евро Украине, Грузии и Молдове на поддержку малого и среднего бизнеса

Об этом сообщает сайт ЕБРР.

"Кредитная линия" ЕС-Бизнес ЕБРР "(EU4Business-EBRD) позволила малым и средним предприятиям в таких отраслях, как производство, розничная торговля, сельское хозяйство и пищевая промышленность, транспорт, услуги и здравоохранение, улучшить свою продукцию, усилить свое экспортный потенциал и принять стандарты и технические нормы ЕС ", - заявила заместитель гендиректора по политике добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова на конференции высокого уровня в Тбилиси.

Кредитная линия EU4Business-EBRD действует с сентября 2016. Более 100 грузинских компаний получили 60 млн. евро. Проекты по этой кредитной линии варьируются от инвестиций в машиностроение до сложных программ, где компании имели возможность использовать бесплатную техническую помощь, оказываемую международной командой экспертов. Половина проектов, финансируемых в Грузии, представлены компаниями, расположенными в регионах за пределами Тбилиси.

Кредитная линия EU4Business-EBRD также доступна в Молдове и вскоре заработает в Украине. Это позволит местным малым и средним предприятиям получать выгоды, связанные с соглашениями о свободной торговле с ЕС.

Напомним, ранее ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство 3 солнечных электростанций в Винницкой области.