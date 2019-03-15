//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС и ЕБРР запустили новую программу кредитования малого и среднего бизнеса в Украине


фото: REUTERS
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз запускают в Украине кредитную линию EU4Business-ЕБРР

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине.

Согласно сообщению, назначением программы является финансирование проектов МСП и предоставление компаниям помощи в использовании возможностей, открывающихся в связи с Соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Новая кредитная линия предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников. Заемщики могут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте. Предоставление кредитов в местной валюте защитит заемщиков от валютных рисков, сообщили в ЕБРР.

Кредитные средства будут предоставляться через Укрэксимбанк, которому выделено на эту программу эквивалент 22 млн евро и ООО "ОТП Лизинг", которому выделено 10 млн евро.

Дополнительные ресурсы ЕС в размере около 28 млн евро ожидаются в ближайшем будущем и будут доступны для других местных финансовых учреждений, которые присоединятся к кредитной линии.

Читайте также: Женщины, меняющие страну: Ольга Радинович - гендиректор компании, за год вышла на рынок Европы

  • Напомним, в марте 2018 г. сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 1,15 млрд евро Украины , Грузии и Молдове в поддержку малого и среднего бизнеса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать