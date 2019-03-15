ЕС и ЕБРР запустили новую программу кредитования малого и среднего бизнеса в Украине
Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине.
Согласно сообщению, назначением программы является финансирование проектов МСП и предоставление компаниям помощи в использовании возможностей, открывающихся в связи с Соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.
Новая кредитная линия предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников. Заемщики могут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте. Предоставление кредитов в местной валюте защитит заемщиков от валютных рисков, сообщили в ЕБРР.
Кредитные средства будут предоставляться через Укрэксимбанк, которому выделено на эту программу эквивалент 22 млн евро и ООО "ОТП Лизинг", которому выделено 10 млн евро.
Дополнительные ресурсы ЕС в размере около 28 млн евро ожидаются в ближайшем будущем и будут доступны для других местных финансовых учреждений, которые присоединятся к кредитной линии.
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- Напомним, в марте 2018 г. сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят 1,15 млрд евро Украины , Грузии и Молдове в поддержку малого и среднего бизнеса.
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