ЕС и ЕБРР запустили новую программу кредитования малого и среднего бизнеса в Украине

15 марта, 2019, 12:30

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз запускают в Украине кредитную линию EU4Business-ЕБРР

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине.

Согласно сообщению, назначением программы является финансирование проектов МСП и предоставление компаниям помощи в использовании возможностей, открывающихся в связи с Соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Новая кредитная линия предусматривает поддержку частных компаний, которые зарегистрированы в Украине и имеют до 250 работников. Заемщики могут получить долгосрочные кредиты в сумме до 3 млн евро в гривневом эквиваленте. Предоставление кредитов в местной валюте защитит заемщиков от валютных рисков, сообщили в ЕБРР.

Кредитные средства будут предоставляться через Укрэксимбанк, которому выделено на эту программу эквивалент 22 млн евро и ООО "ОТП Лизинг", которому выделено 10 млн евро.

Дополнительные ресурсы ЕС в размере около 28 млн евро ожидаются в ближайшем будущем и будут доступны для других местных финансовых учреждений, которые присоединятся к кредитной линии.

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