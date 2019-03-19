В Европарламенте показали фильм "Заложники Путина" об украинцах-политзаключенных
Об этом сообщает Радио Свобода.
Авторы фильма "Заложники Путина: украинские политические заключенные Кремля" из истории Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджи напоминают о том, что за решеткой в России из-за несправедливых обвинений находятся более 70 украинцев, говорится в сообщении.
На событии в Европейском парламенте, кроме продюсера фильма и украинских правозащитников, были родственники пленников, которые приняли участие в дискуссии с евродепутатами.
Организаторы показа обращают внимание, что "украинские политические заключенные содержатся в условиях, угрожающих их здоровью, жизни и человеческому достоинству".
"Они становятся невинными заложниками российской войны против Украины. Их пытали, незаконно осуждали, демонизировали в российских СМИ. Украинских политзаключенных содержат в условиях, угрожающих их здоровью. Многие из них находятся в длительном изолированном заключении, что имеет разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", - рассказывают организаторы.
Лента, в частности, содержит рассказы политзаключенных Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджы, говорится в сообщении.
- Напомним, 18 марта сообщалось, что документальный фильм "Заложники Путина" представят в Европарламенте.
- 13 марта в Лондонском кинотеатре Vue Cinema состоялся первый публичный показ фильма "Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля" о более чем 70 украинских граждан, незаконно заключенных Россией по политическим мотивам
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