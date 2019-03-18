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Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте


фото: ukrinform.
Во вторник, 19 марта, в Европарламенте покажут фильм "Заложники Путина: украинские политические заключенные Кремля" о незаконно содержащихся в РФ украинцах

Об этом сообщают в Facebook организаторы показа.

"Они становятся невинными заложниками российской войны против Украины. Их пытали, незаконно осуждали, демонизировали в российских СМИ. Украинские политзаключенных содержат в условиях, угрожающих их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Многие из них находятся в длительном изолированном заключении, что имеет разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром ", - рассказывают организаторы показа.

Лента частности содержит рассказы политзаключенных Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджи.

"Из рассказа трех заключенных - Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджи - фильм покажет, как российские власти наказывает тех, кто выступает против агрессии в отношении Украины. Мы хотели бы спровоцировать зрителей задуматься, осознать то, что это происходит рядом с ними, и принять меры для поддержки политических заключенных. Мы хотели бы показать безнаказанность российских властей, которые задерживают людей, лишая их основных прав человека, для того, чтобы запугать своих оппонентов ", - отмечают организаторы.

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