В Лондоне показали фильм "Заложники Путина" об украинских политзаключенных
Об этом сообщает " Радио Свобода ".
После показа зрители обсудили фильм и задавали вопросы кинорежиссеру и продюсеру фильма, а также правозащитницы Марии Томак и адвокату Николаю Полозову.
Фильм рассказывает о "феномене заложников Кремля на примере историй трех политзаключенных - Бекира Дегерменджи, Павла Гриба, Евгения Панова".
В фильме вспоминают про Геннадия Афанасьева и Ахтема Чийгоза, которые были осуждены российским судом, но впоследствии освобождены.
Лента создана польскими кинорежиссерами и журналистами Божедара пайка и Петром Малиновским при поддержке британского посольства в Украине. А продюсером этого фильма является Аля Шандра.
По данным МИД Украины, по состоянию на июнь 2018 года, не менее 24 гражданина Украины находятся за решеткой в России по политическим мотивам, еще 40 политзаключенных - в аннексированом Крыму.
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