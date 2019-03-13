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В Лондоне показали фильм "Заложники Путина" об украинских политзаключенных

В Лондонском кинотеатре Vue Cinema состоялся первый публичный показ фильма "Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля" о более чем 70 украинских граждан, незаконно заключенных Россией по политическим мотивам

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

После показа зрители обсудили фильм и задавали вопросы кинорежиссеру и продюсеру фильма, а также правозащитницы Марии Томак и адвокату Николаю Полозову.

Фильм рассказывает о "феномене заложников Кремля на примере историй трех политзаключенных - Бекира Дегерменджи, Павла Гриба, Евгения Панова".

В фильме вспоминают про Геннадия Афанасьева и Ахтема Чийгоза, которые были осуждены российским судом, но впоследствии освобождены.

Лента создана польскими кинорежиссерами и журналистами Божедара пайка и Петром Малиновским при поддержке британского посольства в Украине. А продюсером этого фильма является Аля Шандра.

По данным МИД Украины, по состоянию на июнь 2018 года, не менее 24 гражданина Украины находятся за решеткой в России по политическим мотивам, еще 40 политзаключенных - в аннексированом Крыму.

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