Украинский голкипер Лунин отразил пенальти в чемпионате Испании

9 марта, 2019, 20:07

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин парировал пенальти в матче чемпионата Испании против "Атлетико", однако не спас свою команду от поражения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лунин вышел в стартовом составе "Леганеса" в матче против второй команды Ла Лиги - "Атлетико". Украинец совершил за игру три сейва, а на 50-й минуте отразил одиннадцатиметровый в исполнении Сауля, однако игрок мадридского клуба сыграл на добивании и забил гол.

В составе "Леганеса" всю игру отыграл еще один украинец - защитник Василий Кравец.

"Леганес" проиграл "Атлетико" 0: 1 и с 33 очками занимает тринадцатое место. "Атлетико" набрал 56 баллов и приблизился на расстояние в 4 пункта от лидера - "Барселоны".

Чемпионат Испании

27-й тур

9 марта

"Атлетико" - "Леганес" 1: 0

Гол: Сауль, 50

На 50-й минуте Сауль не реализовал пенальти (вратарь).