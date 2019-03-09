Украинский голкипер Лунин отразил пенальти в чемпионате Испании
9 марта, 2019, 20:07
Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин парировал пенальти в матче чемпионата Испании против "Атлетико", однако не спас свою команду от поражения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лунин вышел в стартовом составе "Леганеса" в матче против второй команды Ла Лиги - "Атлетико". Украинец совершил за игру три сейва, а на 50-й минуте отразил одиннадцатиметровый в исполнении Сауля, однако игрок мадридского клуба сыграл на добивании и забил гол.
В составе "Леганеса" всю игру отыграл еще один украинец - защитник Василий Кравец.
"Леганес" проиграл "Атлетико" 0: 1 и с 33 очками занимает тринадцатое место. "Атлетико" набрал 56 баллов и приблизился на расстояние в 4 пункта от лидера - "Барселоны".
Чемпионат Испании
27-й тур
9 марта
"Атлетико" - "Леганес" 1: 0
Гол: Сауль, 50
На 50-й минуте Сауль не реализовал пенальти (вратарь).
- Напомним, 4 марта украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец получил одну из самых высоких оценок за матч чемпионата Испании против "Леванте".
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