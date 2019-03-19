Кличко сказал, когда откроют новые станции метро на Виноградаре и сколько еще ждать Троещине
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра строительных работ, передает Еспресо.TV
"В декабре 2021 года две станции будут открыты", - сказал городской голова.
Также мэр ответил на вопрос президента Украины относительно судьбы метро на левобережный микрорайон Троещина.
Кличко отметил, что "без строительства моста ни о каком строительстве метро речи не может быть".
"Строительство метро - это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования", - пояснил мэр.
По его словам, сейчас ведутся работы по строительству моста, и летом или ближе к осени все ржавые конструкции на мосту будут демонтированы.
"Визуально летом все киевляне увидят, что работы идут. Моя задача - за два последующих года сделать автосообщение между левым и правым берегом", - сказал Кличко.
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Напомним, стоимость строительства двух станций метро на Виноградарь в Киеве - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - оценивается в 6 млрд грн
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Киевская городская государственная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRIG по проекту строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Линия будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года. КГГА оценило строительство на 31,55 млрд гривен.
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В ноябре 2018 года КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на строительство Подольско-Выгуровской линии в направлении жилого массива Троещина.
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Напомним, по данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, стоимость строительства четвертой ветки метро Киева на Троещину согласно предварительным подсчетам должна составить от 2,5 до 3 млрд долларов.
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