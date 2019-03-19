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Кличко сказал, когда откроют новые станции метро на Виноградаре и сколько еще ждать Троещине


фото: blogspot
Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра строительных работ, передает Еспресо.TV

"В декабре 2021 года две станции будут открыты", - сказал городской голова.
Также мэр ответил на вопрос президента Украины относительно судьбы метро на левобережный микрорайон Троещина.

Кличко отметил, что "без строительства моста ни о каком строительстве метро речи не может быть".
"Строительство метро - это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования", - пояснил мэр.
По его словам, сейчас ведутся работы по строительству моста, и летом или ближе к осени все ржавые конструкции на мосту будут демонтированы.
"Визуально летом все киевляне увидят, что работы идут. Моя задача - за два последующих года сделать автосообщение между левым и правым берегом", - сказал Кличко.

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