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Строительство двух станций метро в Киеве будет стоить 6 млрд


фото: president.gov.ua
Стоимость строительства двух станций метро на Виноградарь в Киеве - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - оценивается в 6 млрд гривен

Об этом на презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метро заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

По словам Порошенко, общая стоимость ввода в эксплуатацию двух станций
оценивается в 6 млрд гривен. Он также отметил, что благодаря децентрализации Киев будет обеспечен ресурсами, чтобы профинансировать такое строительство.
 
Порошенко напомнил, что в прошлом году из госбюджета на первую очередь строительства было направлено 2,5 млрд гривен. В этом году планируется выделение еще 1,5 мрлд гривен.
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