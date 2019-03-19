Строительство двух станций метро в Киеве будет стоить 6 млрд

19 марта, 2019, 10:20

Стоимость строительства двух станций метро на Виноградарь в Киеве - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - оценивается в 6 млрд гривен

Об этом на презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метро заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

По словам Порошенко, общая стоимость ввода в эксплуатацию двух станций

оценивается в 6 млрд гривен. Он также отметил, что благодаря децентрализации Киев будет обеспечен ресурсами, чтобы профинансировать такое строительство.

Порошенко напомнил, что в прошлом году из госбюджета на первую очередь строительства было направлено 2,5 млрд гривен. В этом году планируется выделение еще 1,5 мрлд гривен.