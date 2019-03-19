Строительство двух станций метро в Киеве будет стоить 6 млрд
19 марта, 2019, 10:20
Стоимость строительства двух станций метро на Виноградарь в Киеве - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - оценивается в 6 млрд гривен
Об этом на презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метро заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.
По словам Порошенко, общая стоимость ввода в эксплуатацию двух станций
оценивается в 6 млрд гривен. Он также отметил, что благодаря децентрализации Киев будет обеспечен ресурсами, чтобы профинансировать такое строительство.
Порошенко напомнил, что в прошлом году из госбюджета на первую очередь строительства было направлено 2,5 млрд гривен. В этом году планируется выделение еще 1,5 мрлд гривен.
- Напомним, что жетоны исчезнут из продажи в столичном метро уже до конца 2019 года.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-