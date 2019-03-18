Задержанный за поджог Roshen может быть причастен к группировке, которая планировала сорвать выборы
18 марта, 2019, 20:10
Задержанный за поджог магазина Roshen на Крещатике относится к радикальной экстремистской организации, планировавшей сорвать выборы
Об этом в комментарии УП сообщил начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним (задержанным,-ред.) проводят первоочередные следственные действия", - отметил Корищенко.
По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций.
Крищенко добавил, что лидер организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, пока также задержан и находится в СИЗО.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
- В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.
- В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen.
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