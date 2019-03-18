Задержанный за поджог Roshen может быть причастен к группировке, которая планировала сорвать выборы

18 марта, 2019, 20:10

Задержанный за поджог магазина Roshen на Крещатике относится к радикальной экстремистской организации, планировавшей сорвать выборы

Об этом в комментарии УП сообщил начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним (задержанным,-ред.) проводят первоочередные следственные действия", - отметил Корищенко.

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций.

Крищенко добавил, что лидер организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, пока также задержан и находится в СИЗО.