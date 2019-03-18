В Украине с начала года заболели корью более 30 тыс. человек

18 марта, 2019, 15:19

В Украине с начала 2019 года корью заболели 30,794 тыс. человек, из которых 16,969 тыс. дети

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, за период с 11 по 17 марта корью в Украине заболели 2,146 тыс. человек. Из них 1,102 тыс. - дети.

В Минздраве отмечают, что Львовская область впервые потеряла антилидерство по уровню заболеваемости: с 1 февраля заболеваемость корью еженедельно снижается примерно на 10%.

На Львовщине стартовал второй этап кампании для повышения уровня охвата прививками против кори школьников. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14,545 тыс. школьников. Подобные мероприятия, инициированные местными властями, также происходят в Виннице, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заболеваемость растет в Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.