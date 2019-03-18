В Украине с начала года заболели корью более 30 тыс. человек
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно сообщению, за период с 11 по 17 марта корью в Украине заболели 2,146 тыс. человек. Из них 1,102 тыс. - дети.
В Минздраве отмечают, что Львовская область впервые потеряла антилидерство по уровню заболеваемости: с 1 февраля заболеваемость корью еженедельно снижается примерно на 10%.
На Львовщине стартовал второй этап кампании для повышения уровня охвата прививками против кори школьников. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14,545 тыс. школьников. Подобные мероприятия, инициированные местными властями, также происходят в Виннице, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, заболеваемость растет в Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.
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Напомним, 16 марта в Ривненской области от осложнений кори умерла 9-летняя девочка. Всего с начала года от этой болезни умерли 11 человек.
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15 марта руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила, что на Львовщине заболеваемость корью снизилась на 60%.
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