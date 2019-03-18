На Ровенщине от кори умер 9-летний ребенок

18 марта, 2019, 12:53

16 марта в Ровенской области от осложнений кори умерла 9-летняя девочка

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2146 человек. Из них 1044 взрослых и 1102 ребенка.

В Минздраве напомнили, что прививки являются единственным надежной защитой от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Всего в период с 28 декабря 2018 до 14 марта 2019 корью в Украине заболело 30794 человека, из них 13 825 взрослых и 16 969 детей.