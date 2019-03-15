На Львовщине заболеваемость корью снизилась на 60% - Супрун
Об этом сообщила руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.
Супрун отметила, что заболеваемость продолжает падать каждую неделю на 10-15%.
Она рассказала, что в январе во Львовской области объявили о подготовке спецоперации по борьбе с корью. Именно этот регион был лидером по уровню заболеваемости. Уровень охвата вакцинацией там также имел самые низкие в стране показатели.
С начала спецоперации, с 1 февраля по 13 марта, вакцинировали 25737 тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет. Без усиленных мер такое количество детей нужно было бы вакцинировать в течение 5-6 месяцев.
"В рамках спецоперации кабинеты прививок в медучреждениях работают дополнительные часы в день. Также вакцину можно получить во временных офисах прививок в школах. Вакцинация происходит с согласия родителей. Бесплатные прививки могут получить также дети, родители которых приобрели фальшивые справки о вакцинации", - добавила она .
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