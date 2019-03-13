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Пожал руку, а потом вырвал телефон, - фанат рассказал подробности конфликта с МакГрегором


фото: Irish Mirror
Английский болельщик Ахмед Абдирзак рассказал подробности конфликта с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, который разбил его телефон

Об этом сообщает TMZ .

12 марта экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора задержали в Майами. Ирландец разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать в 5:00 утра на выходе из отеля. Бойца выпустили на свободу под залог в $ 12,5 тыс.

Английский фанат Ахмед Абдирзак рассказал свою версию конфликта.

"Сначала он подошел ко мне и пожал руку. Но вскоре Конор вырвал мой телефон и начал его разбивать. Охранники окружил меня и вытолкнули подальше, пока он топтался по нему. Он был очень грубый, посмеялся, положил телефон в карман и ушел. Ко мне подошел менеджер отеля - мы вызвали полицию. Самое обидное, что на том телефоне были фотографии сына, которые я, возможно, никогда не увижу ", - рассказал Абдирзак.

Суд над Конором МакГрегором назначен на 10 апреля. Его обвиняют в ограблении и хулиганстве.

  • Напомним, 12 марта звездный боец смешанных единоборств Конор Макгергор разбил телефон болельщику и был арестован в США .
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