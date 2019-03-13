Пожал руку, а потом вырвал телефон, - фанат рассказал подробности конфликта с МакГрегором
Об этом сообщает TMZ .
12 марта экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора задержали в Майами. Ирландец разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать в 5:00 утра на выходе из отеля. Бойца выпустили на свободу под залог в $ 12,5 тыс.
Английский фанат Ахмед Абдирзак рассказал свою версию конфликта.
"Сначала он подошел ко мне и пожал руку. Но вскоре Конор вырвал мой телефон и начал его разбивать. Охранники окружил меня и вытолкнули подальше, пока он топтался по нему. Он был очень грубый, посмеялся, положил телефон в карман и ушел. Ко мне подошел менеджер отеля - мы вызвали полицию. Самое обидное, что на том телефоне были фотографии сына, которые я, возможно, никогда не увижу ", - рассказал Абдирзак.
Суд над Конором МакГрегором назначен на 10 апреля. Его обвиняют в ограблении и хулиганстве.
- Напомним, 12 марта звездный боец смешанных единоборств Конор Макгергор разбил телефон болельщику и был арестован в США .
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-