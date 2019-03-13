Пожал руку, а потом вырвал телефон, - фанат рассказал подробности конфликта с МакГрегором

13 марта, 2019, 10:17

Английский болельщик Ахмед Абдирзак рассказал подробности конфликта с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, который разбил его телефон

Об этом сообщает TMZ .

12 марта экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора задержали в Майами. Ирландец разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать в 5:00 утра на выходе из отеля. Бойца выпустили на свободу под залог в $ 12,5 тыс.

Английский фанат Ахмед Абдирзак рассказал свою версию конфликта.

"Сначала он подошел ко мне и пожал руку. Но вскоре Конор вырвал мой телефон и начал его разбивать. Охранники окружил меня и вытолкнули подальше, пока он топтался по нему. Он был очень грубый, посмеялся, положил телефон в карман и ушел. Ко мне подошел менеджер отеля - мы вызвали полицию. Самое обидное, что на том телефоне были фотографии сына, которые я, возможно, никогда не увижу ", - рассказал Абдирзак.

Суд над Конором МакГрегором назначен на 10 апреля. Его обвиняют в ограблении и хулиганстве.