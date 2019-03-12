Макгрегора арестовали в США за нападение на фаната
Об этом сообщает Daily Mail.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован после того, как разбил телефон поклонника возле ночного клуба в Майами. Ирландцу предъявлено обвинение в хулиганстве и грабеже.
Макгрегор покидал ночной клуб в понедельник, 11 марта, в 5:00 утра. Болельщик пытался сделать фото с ирландцем, после чего Конор выбил телефон из рук и несколько раз наступил на него. Затем Макгрегор поднял телефон стоимостью $1 тыс. и пошел с ним.
Макгрегор провел под арестом несколько часов и был выпущен под залог в $12,5 тыс.
"Вчера вечером Конор Макгрегор стал участником небольшой потасовки из-за мобильного телефона, который привел к звонку в полицию. Мистер Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает полное сотрудничество в рамках этого дела", - сказал адвокат ирландца Самуэль Рабин.
- Напомним, 30 января россиянин Хабиб Нурмагомедов оштрафован на $500 тыс. и дисквалифицирован на девять месяцев за драку после поединка UFC против ирландца Конора Макгрегора.
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