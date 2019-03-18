18 марта, 2019, 13:16

Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Киеве на НСК "Олимпийский" перед отборочными матчами Евро-2020 против Португалии и Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .

18 марта, в первый день подготовки к стартовым матчам отбора Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта) сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

В этот день в 17:30 состоится открытая тренировка сборной Украины. Тех, кто придет на встречу ждут знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов и сфотографироваться. Вход на тренировку - свободный.