Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"
18 марта, 2019, 13:16
Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Киеве на НСК "Олимпийский" перед отборочными матчами Евро-2020 против Португалии и Люксембурга
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .
18 марта, в первый день подготовки к стартовым матчам отбора Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта) сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".
В этот день в 17:30 состоится открытая тренировка сборной Украины. Тех, кто придет на встречу ждут знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов и сфотографироваться. Вход на тренировку - свободный.
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