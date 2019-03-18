Шевченко назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Португалией
Об этом Андрей Шевченко рассказал в интервью программе "Великий футбол" .
По словам тренера сборной Украины, сейчас главной проблемой команды является низкий уровень национального чемпионата.
"Весной всегда трудно, хотя и чемпионат начался чуть раньше и еврокубки были. Но уровень чемпионата Украины совсем другой. Когда играешь с сильной командой, это будет проблемой. Проблема нашего чемпионата - он ни в коем случае не помогает нашим ведущим клубам, чтобы они конкурентно выступали в еврокубках ", - считает Шевченко.
По его словам, низкий уровень чемпионата Украины негативно влияет и на сборную.
"Такая же динамика наблюдается и в национальной сборной: чем выше классом соперник, тем нам труднее. Особенно ко второму тайму мы видели в спад в игре с Хорватией, когда мы проиграли в Киеве. Если мы играем против команды с игроками высокого уровня квалификации, то такой спад есть не только у клубов, но и в сборной. Понимаю, что ситуация неблагоприятная, чтобы чемпионат был у нас сильный, но, думаю, мы это время переживем все вместе ", - сказал Шевченко.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков , которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
- Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получит украинское гражданство и будет выступать за сборную Украины.
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