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Шевченко назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Португалией


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал главную проблему национальной команды перед стартовым матчем отбора Евро-2020 с Португалией

Об этом Андрей Шевченко рассказал в интервью программе "Великий футбол" .

По словам тренера сборной Украины, сейчас главной проблемой команды является низкий уровень национального чемпионата.

"Весной всегда трудно, хотя и чемпионат начался чуть раньше и еврокубки были. Но уровень чемпионата Украины совсем другой. Когда играешь с сильной командой, это будет проблемой. Проблема нашего чемпионата - он ни в коем случае не помогает нашим ведущим клубам, чтобы они конкурентно выступали в еврокубках ", - считает Шевченко.

По его словам, низкий уровень чемпионата Украины негативно влияет и на сборную.

"Такая же динамика наблюдается и в национальной сборной: чем выше классом соперник, тем нам труднее. Особенно ко второму тайму мы видели в спад в игре с Хорватией, когда мы проиграли в Киеве. Если мы играем против команды с игроками высокого уровня квалификации, то такой спад есть не только у клубов, но и в сборной. Понимаю, что ситуация неблагоприятная, чтобы чемпионат был у нас сильный, но, думаю, мы это время переживем все вместе ", - сказал Шевченко.

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