Бразильский форвард "Шахтера" может дебютировать за сборную Украины против Португалии
Об этом в программе "Великий футбол" заявил журналист Александр Денисов.
"С большой долей вероятности изо дня в день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения гражданина Украины. Это означает, что даже к матчу с Португалией Жуниор Мораес может быть вызван в национальную сборную и будет готовиться к игре", - сказал Денисов.
Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.
За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.
Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков , которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-