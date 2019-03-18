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Бразильский форвард "Шахтера" может дебютировать за сборную Украины против Португалии


фото: shakhtar.com
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получит украинское гражданство и будет выступать за сборную Украины

Об этом в программе "Великий футбол" заявил журналист Александр Денисов.

"С большой долей вероятности изо дня в день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения гражданина Украины. Это означает, что даже к матчу с Португалией Жуниор Мораес может быть вызван в национальную сборную и будет готовиться к игре", - сказал Денисов.

Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.

За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.

Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.

  • 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков , которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
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