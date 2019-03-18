"Барселона" потеряла второго основного форварда за неделю

18 марта, 2019, 14:19

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес получил травму вслед за другим нападающим испанского клуба - французом Усманом Дембеле

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

Луис Суарес пропустит от 10 до 15 дней из-за растяжения правой голени. В матче 28-го тура чемпионата Испании с "Бетис" уругвайский футболист на 90-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы и был заменен на Коутиньо.

Уругваец подвернул правую ногу и упал. Покидая поле, он не мог на нее наступить. Форвард не поедет в расположение сборной Уругвая и останется в своей команде под наблюдением медицинского штаба.

В нынешнем сезоне Суарес провел 39 матчей за "Барселону", забил 21 гол и сделал 9 голевых передач.