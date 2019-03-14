"Барселона" из-за травмы потеряла основного форварда
14 марта, 2019, 13:26
Французский форвард "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из-за травмы минимум на три недели
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Дембеле прошел медобследование из-за травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом". У французского футболиста диагностировали надрыв мышечных волокон задней поверхности левого бедра. Он выбыл на три-четыре недели.
Врачи "Барселоны" знали о проблемах Усмана Дембеле еще до матча с "Лионом", однако позволили ему выйти на поле.
- 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" победила на своем поле "Лион" 5: 1 и вышла в следующий раунд. Дембеле стал автором одного из голов.
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