Пожар в Roshen на Крещатике. Подозреваемый мог поджечь и магазин на Оболони, - полиция
18 марта, 2019, 19:33
Правоохранители собирают доказательства того, что подозреваемый в поджоге магазина Roshen на Крещатике поджег и магазин на Оболони
Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко в эфире Еспресо.TV .
"Уже доказано, что он причастен к совершению этого преступления. Он был задержан почти в течение 10 минут после совершения преступления. Большая вероятность того, что он также причастен к поджогу магазина, который произошел ночью в Оболонском районе", - сказал он.
По словам Крищенко, о сообщниках подозреваемого в поджоге пока речь не идет.
"Мы пока говорим об одном человеке, который уже точно установлен, чуть позже мы сможем предоставить информацию о сообщниках, если они есть", - отметил он.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
- В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.
- В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen.
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