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Пожар в Roshen на Крещатике. Подозреваемый мог поджечь и магазин на Оболони, - полиция

Правоохранители собирают доказательства того, что подозреваемый в поджоге магазина Roshen на Крещатике поджег и магазин на Оболони

Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко в эфире Еспресо.TV .

"Уже доказано, что он причастен к совершению этого преступления. Он был задержан почти в течение 10 минут после совершения преступления. Большая вероятность того, что он также причастен к поджогу магазина, который произошел ночью в Оболонском районе", - сказал он.

По словам Крищенко, о сообщниках подозреваемого в поджоге пока речь не идет.

"Мы пока говорим об одном человеке, который уже точно установлен, чуть позже мы сможем предоставить информацию о сообщниках, если они есть", - отметил он.

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