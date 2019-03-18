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Австралия ввела санкции против России из-за агрессии на Азове


фото: REUTERS
Австралия присоединилась к антироссийским санкциям, введенным против граждан, причастных к нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также против "лидеров" "ЛДНР"

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Маризы Пейн.

"Сегодня я объявляю целевые финансовые санкции и запреты поездок 7 россиянам за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена этой эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018", - говорится в заявлении.

Пейн также призвала Россию незамедлительно освободить украинских моряков и суда, и обеспечить беспрепятственную навигацию в Керченском проливе.

"Австралия не признает никаких действий, направленных на легитимацию аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому я также ввела целевые финансовые санкции и запреты поездок против 3" лидеров "контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых выборов в ноябре 2018 ", - говорится в заявлении.

  • 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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