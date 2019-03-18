Австралия ввела санкции против России из-за агрессии на Азове

18 марта, 2019, 13:03

Австралия присоединилась к антироссийским санкциям, введенным против граждан, причастных к нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также против "лидеров" "ЛДНР"

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Маризы Пейн.

"Сегодня я объявляю целевые финансовые санкции и запреты поездок 7 россиянам за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена этой эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018", - говорится в заявлении.

Пейн также призвала Россию незамедлительно освободить украинских моряков и суда, и обеспечить беспрепятственную навигацию в Керченском проливе.

"Австралия не признает никаких действий, направленных на легитимацию аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому я также ввела целевые финансовые санкции и запреты поездок против 3" лидеров "контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых выборов в ноябре 2018 ", - говорится в заявлении.