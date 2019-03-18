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Аннексия Крыма: Климкин об "историческом мифе" кремлевской пропаганды


фото: kp
Деоккупация Крыму и возвращения полуострова Украине является огромным моральным обязательством для международного сообщества

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Huffpost.

"Деоккупация Крыма и возвращение его Украине является мощным моральным императивом для международного сообщества", - отметил министр.

Павел Климкин опровергает "исторический миф" кремлевской пропаганды о том, что Крым является действительно российской территорией.

Дипломат напомнил, что на днях исполняется пять лет с тех пор, когда РФ противоправно оккупировала украинский Крым.

"Впервые в истории послевоенной Европы страна захватила часть территории другого суверенного государства и дестабилизирует европейскую и глобальную систему безопасности", - отметил украинский министр.

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