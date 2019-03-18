Аннексия Крыма: Климкин об "историческом мифе" кремлевской пропаганды
18 марта, 2019, 14:59
Деоккупация Крыму и возвращения полуострова Украине является огромным моральным обязательством для международного сообщества
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Huffpost.
"Деоккупация Крыма и возвращение его Украине является мощным моральным императивом для международного сообщества", - отметил министр.
Павел Климкин опровергает "исторический миф" кремлевской пропаганды о том, что Крым является действительно российской территорией.
Дипломат напомнил, что на днях исполняется пять лет с тех пор, когда РФ противоправно оккупировала украинский Крым.
"Впервые в истории послевоенной Европы страна захватила часть территории другого суверенного государства и дестабилизирует европейскую и глобальную систему безопасности", - отметил украинский министр.
- Напомним, 18 марта 2019 года Верховой представитель ЕС по внешней политике и безопасности Могерини заявила, что Евросоюз не признал и не признает аннексию Крыма, потому что это - нарушение международного права.
- Североатлантический совет НАТО выступила с заявлением, в котором призвала РФ вернуть Крым Украине в связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-