В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

18 марта, 2019, 13:53

Североатлантический совет НАТО выступила с заявлением, в котором призвала РФ вернуть Крым Украине в связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

В заявлении отмечается, что 5 лет назад РФ применила силу против Украины для того, чтобы незаконно аннексировать Крым. В НАТО считают, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и значительным вызовом евроатлантической безопасности.

"Мы решительно осуждаем этот акт, мы не признаем никогда. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

В НАТО подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Также в Североатлантическом совете отметили, что Крым - это территория Украины.

Альянс высказывания глубоком беспокойство из-за нарушений прав человека, совершаемых в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

"К этим нарушениям относятся внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки. Несмотря на постановление Международного суда 2017 года, меджлис, орган самоуправления крымских татар, подвергается преследованиям и запрещен на родине", - констатировали в НАТО .

Россию призвали немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и предоставить международным организациям доступ в Крым.

"Любые попытки узаконить или нормализовать незаконной аннексию Крыма должны быть прекращены, в частности автоматическое внедрение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в армию РФ и незаконное проведение российских избирательных кампаний", - заявил Североатлантический совет НАТО.

Альнс также осудил "широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму" и выразили обеспокоенность в связи с усилиями РФ и заявленными планами "дальнейшего наращивания военной мощи в Черноморском регионе".

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, который является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и создает дополнительные трудности для экономики Украины. Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе ", - констатировали в НАТО.

В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2018 Россию призвали "безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты, в Азовское море и свободу судоходства".

"Реакция НАТО на незаконные действия России в Украину осуществляется вместе с общими международными усилиями, которые предусматривают санкции. Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкой, конструктивной изменения в действиях России, которая продемонстрирует соблюдение международного права, ее международных обязательств и ответственности ", - отметили в Альянсе.