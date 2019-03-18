//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине


фото: REUTERS
Североатлантический совет НАТО выступила с заявлением, в котором призвала РФ вернуть Крым Украине в связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

В заявлении отмечается, что 5 лет назад РФ применила силу против Украины для того, чтобы незаконно аннексировать Крым. В НАТО считают, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и значительным вызовом евроатлантической безопасности.

"Мы решительно осуждаем этот акт, мы не признаем никогда. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

В НАТО подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Также в Североатлантическом совете отметили, что Крым - это территория Украины.

Альянс высказывания глубоком беспокойство из-за нарушений прав человека, совершаемых в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

"К этим нарушениям относятся внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки. Несмотря на постановление Международного суда 2017 года, меджлис, орган самоуправления крымских татар, подвергается преследованиям и запрещен на родине", - констатировали в НАТО .

Россию призвали немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и предоставить международным организациям доступ в Крым.

"Любые попытки узаконить или нормализовать незаконной аннексию Крыма должны быть прекращены, в частности автоматическое внедрение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в армию РФ и незаконное проведение российских избирательных кампаний", - заявил Североатлантический совет НАТО.

Альнс также осудил "широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму" и выразили обеспокоенность в связи с усилиями РФ и заявленными планами "дальнейшего наращивания военной мощи в Черноморском регионе".

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, который является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и создает дополнительные трудности для экономики Украины. Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе ", - констатировали в НАТО.

В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2018 Россию призвали "безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты, в Азовское море и свободу судоходства".

"Реакция НАТО на незаконные действия России в Украину осуществляется вместе с общими международными усилиями, которые предусматривают санкции. Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкой, конструктивной изменения в действиях России, которая продемонстрирует соблюдение международного права, ее международных обязательств и ответственности ", - отметили в Альянсе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

17 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать