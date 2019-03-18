ЕС не признает аннексию Крыма: полуостров был и есть Украиной, - Могерини
Об этом заявила Верховой представитель ЕС по внешней политике и безопасности Могерини, сообщает " Интерфакс-Украина ".
"Вопрос Крыма стоит в приоритетах нашей повестки дня, и мы будем продолжать воплощать нашу политику непризнания незаконной аннексии. Крым - это Украина", - подчеркнула Могерини.
Открывая заседание Совета ЕС дипломат подчеркнула, что Евросоюз не признал и не признает "этого нарушения международного права".
"Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность", - отметила Верховный представитель.
Могерини констатировала систематические нарушения фундаментальных свобод и прав крымских татар за последние пять лет, вспомнила украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который сейчас находится в российской тюрьме.
"Многие другие были осуждены Россией с нарушением международного права. Мы призываем, чтобы все нарушения прав человека было расследовано, а представители международных организаций по защите прав человека получили свободный доступ к полуострову", - подчеркнула она.
По мнению дипломата, милитаризация Крыма и города Севастополя негативное влияние на ситуацию безопасности в Черноморском регионе, а растущие напряжение в Керченском проливе в ноябре прошлого года стало еще одним следствием незаконной аннексии Крыма.
- Напомним, Североатлантический совет НАТО выступил с заявлением, в котором призвал РФ вернуть Крым Украине в связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией.
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