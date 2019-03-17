"Олимпик" - "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины
17 марта, 2019, 09:00
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" встречается в Киеве с "Олимпиком"
Чемпионат Украины
22-й тур
"Олимпик" - "Динамо"
17 марта, Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Начало - 19:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины "Динамо" имеет 47 очков, занимает второе место и отстает от лидера - "Шахтера" - на 7 пунктов.
"Олимпик" с 20 баллами занимает десятое место и продолжит борьбу в турнире во второй шестерке, которая будет бороться за сохранение места в премьер-лиге.
- 4 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от "Челси" своего самого большого в истории домашнего поражения в еврокубках.
- Во время ответного матча против "Челси" фаны "Динамо" устроили на трибунах "Олимпийского" модульное шоу на поддержку пленных украинских моряков .
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