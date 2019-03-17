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"Олимпик" - "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины


фото: UA-Football
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" встречается в Киеве с "Олимпиком"

Чемпионат Украины

22-й тур

"Олимпик" - "Динамо"

17 марта, Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Начало - 19:30

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины "Динамо" имеет 47 очков, занимает второе место и отстает от лидера - "Шахтера" - на 7 пунктов.

"Олимпик" с 20 баллами занимает десятое место и продолжит борьбу в турнире во второй шестерке, которая будет бороться за сохранение места в премьер-лиге.

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