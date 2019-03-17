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Назначен и.о. главы Службы внешней разведки Украины

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Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы внешней разведки Украины

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу президента.

"Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ № 80/2019 года размещен вечером в субботу, 16 марта 2019 года, на официальном сайте главы государства.

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