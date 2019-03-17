Назначен и.о. главы Службы внешней разведки Украины
17 марта, 2019, 11:18
Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы внешней разведки Украины
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу президента.
"Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ № 80/2019 года размещен вечером в субботу, 16 марта 2019 года, на официальном сайте главы государства.
- Напомним, 13 марта 2019 года на фоне скандала с закупками в России деталей для украинской военной техники Порошенко подписал указ №73 / 2019 о увольнении Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины . Он был назначен главой СВР в сентябре 2017 года. До этого с июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
- Позже стало известно, что Божок стал заместителем министра иностранных дел .