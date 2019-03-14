Уволенный глава внешней разведки Божок назначен заместителем Климкина
Об этом говорится в распоряжении правительства от 13 марта, опубликованном сегодня.
"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.
Новоназначенного заместителя поздравил глава МИД Павел Климкин в Twitter.
"Форма еще военная, но содержание дипломатическое", - написал министр.
Вітаю нового «старого» дипломата, новопризначеного заступника Міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний Welcome back on board pic.twitter.com/JO5UQ9aE7H— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 14, 2019
Напомним, 13 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №73/2019 об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Он был назанчан главой СВР в сентябре 2017 года. До того, с июня 2015 года, он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
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