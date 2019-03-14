//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Уволенный глава внешней разведки Божок назначен заместителем Климкина

Уволенный с должности главы Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем министра иностранных дел

Об этом говорится в распоряжении правительства от 13 марта, опубликованном сегодня.

"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.

Новоназначенного заместителя поздравил глава МИД Павел Климкин в Twitter

"Форма еще военная, но содержание дипломатическое", - написал министр.

Напомним, 13 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №73/2019 об увольнении  главы Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Он был назанчан главой СВР в сентябре 2017 года. До того, с июня 2015 года, он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать