14 марта, 2019, 18:38

Уволенный с должности главы Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем министра иностранных дел

Об этом говорится в распоряжении правительства от 13 марта, опубликованном сегодня.

"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.

Новоназначенного заместителя поздравил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Форма еще военная, но содержание дипломатическое", - написал министр.

Вітаю нового «старого» дипломата, новопризначеного заступника Міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний Welcome back on board pic.twitter.com/JO5UQ9aE7H — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 14, 2019

Напомним, 13 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №73/2019 об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Он был назанчан главой СВР в сентябре 2017 года. До того, с июня 2015 года, он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.