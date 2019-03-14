//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко уволил главу Службы внешней разведки


фото: lb.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божко

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указ об увольнении Божко №73/2019 президент подписал 13 марта.

"Освободить Божко Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Причины увольнения не сообщаются.

Напомним, что Божок был назначен председателем СВР в сентябре 2017 года. Ранее, с июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать