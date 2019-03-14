Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
14 марта, 2019, 17:26
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божко
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Указ об увольнении Божко №73/2019 президент подписал 13 марта.
"Освободить Божко Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Причины увольнения не сообщаются.
Напомним, что Божок был назначен председателем СВР в сентябре 2017 года. Ранее, с июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
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